В одной коробке 1/4кг конфет,а в другой-на 1/5кг больше.сколько килограммов конфет в ??вух коробках?выразите ответ в граммах.ребят помогите пожалуйста!!!

Математика

В одной коробке 1/4кг конфет,а в другой-на 1/5кг больше.сколько килограммов конфет в ??вух коробках?выразите ответ в граммах.ребят помогите пожалуйста!!!

Автор: Гость