В одной коробке 1/4кг конфет,а в другой-на 1/5кг больше.сколько килограммов конфет в ??вух коробках?выразите ответ в граммах.ребят помогите пожалуйста!!!
Математика
В одной коробке 1/4кг конфет,а в другой-на 1/5кг больше.сколько килограммов конфет в ??вух коробках?выразите ответ в граммах.ребят помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/4 кг + 1/5 кг = 250 г +200 г = 450г - в 2 коробке 250 г + 450 г = 700 г
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