В одной коробке 36 кг конфет а в другой в три раза меньше.Все конфеты разложили в па??еты по 4 кг в каждый.Сколько пакетов заняли эти конфеты?

Математика

В одной коробке 36 кг конфет а в другой в три раза меньше.Все конфеты разложили в па??еты по 4 кг в каждый.Сколько пакетов заняли эти конфеты?

Автор: Гость