В одной коробке 36 кг конфет а в другой в три раза меньше.Все конфеты разложили в па??еты по 4 кг в каждый.Сколько пакетов заняли эти конфеты?
Математика
В одной коробке 36 кг конфет а в другой в три раза меньше.Все конфеты разложили в па??еты по 4 кг в каждый.Сколько пакетов заняли эти конфеты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36:3=12 кг конфет в другой коробке36+12=48 кг-в двух коробках48:4=12 пакетов по 4 кг
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