В одной коробке 8 карандашей в другой в 2 раза больше сколько карандшей нужно переложить из одной коробки в другую чтобы в обеих коробках их стало поровну

Математика

В одной коробке 8 карандашей в другой в 2 раза больше сколько карандшей нужно переложить из одной коробки в другую чтобы в обеих коробках их стало поровну

Автор: Гость