В одной коробке 8 карандашей в другой в 2 раза больше сколько карандшей нужно переложить из одной коробки в другую чтобы в обеих коробках их стало поровну
Математика
В одной коробке 8 карандашей в другой в 2 раза больше сколько карандшей нужно переложить из одной коробки в другую чтобы в обеих коробках их стало поровну
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8x2 = 16(кр.)- Во 2-ой коробке 8 : 2 = 4(кр.) - Нужно переложить 16 - 4 =12 (кр.) - В обоих коробках Ответ: Нужно переложить 4 карандаша
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