В одной коробке носки голубые, а в другой- белые. Голубых носков на 20 пар больше, че?? белых, а всего в двух коробках 84 пары носков. Сколько пар носков каждого цвета?
Математика
В одной коробке носки голубые, а в другой- белые. Голубых носков на 20 пар больше, че?? белых, а всего в двух коробках 84 пары носков. Сколько пар носков каждого цвета?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть белых x пар, тогда голубых x+20 x+x+20=84 2x+20=84 2x=84-20 2x=64|:2 x=32-Белых 32+20=52 Голубых
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