В одной коробке носки голубые, а в другой- белые. Голубых носков на 20 пар больше, че?? белых, а всего в двух коробках 84 пары носков. Сколько пар носков каждого цвета?

Математика

В одной коробке носки голубые, а в другой- белые. Голубых носков на 20 пар больше, че?? белых, а всего в двух коробках 84 пары носков. Сколько пар носков каждого цвета?

Автор: Гость