В одной корзине было 15 кг черешни а в другой 18 кг всю черешню разложили в пакеты по 3 кг в каждый сколько пакетов с черешней сколько получили задачу сначала одним способом а затем другим для проверки

Математика

В одной корзине было 15 кг черешни а в другой 18 кг всю черешню разложили в пакеты по 3 кг в каждый сколько пакетов с черешней сколько получили задачу сначала одним способом а затем другим для проверки

Автор: Гость