В одной квартире 9 жильцов, а в другой на 6 жильцов меньше. Во сколько раз во второй ??вартире меньше жильцов, чем в первой?
Математика
В одной квартире 9 жильцов, а в другой на 6 жильцов меньше. Во сколько раз во второй ??вартире меньше жильцов, чем в первой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 3 раза меньше .....................
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