В одной квартире 9 жильцов, а в другой на 6 жильцов меньше. Во сколько раз во второй ??вартире меньше жильцов, чем в первой?

Математика

В одной квартире 9 жильцов, а в другой на 6 жильцов меньше. Во сколько раз во второй ??вартире меньше жильцов, чем в первой?

Автор: Гость