В одной руке у Тани 8 орехов, а в другой-на 2 меньше. Сколько всего орехов у Тани? Пом??гите начертить схему к этой задаче.

Математика

В одной руке у Тани 8 орехов, а в другой-на 2 меньше. Сколько всего орехов у Тани? Пом??гите начертить схему к этой задаче.

Автор: Гость