В одной руке у Тани 8 орехов, а в другой-на 2 меньше. Сколько всего орехов у Тани? Пом??гите начертить схему к этой задаче.

Математика
В одной руке у Тани 8 орехов, а в другой-на 2 меньше. Сколько всего орехов у Тани? Пом??гите начертить схему к этой задаче.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8-2=6 орехов в другой руке 8+6=14 орехов всего  схема в прикрепленном документе 
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