В одной семье было много детей. 7 из них любили капусту, 6 – морковь, 5 – горох, 4 – капусту и морковь. Те. Кто любили горох, не любил ни капусту, ни морковь. Сколько детей было в семье?
Информатика
В одной семье было много детей. 7 из них любили капусту, 6 – морковь, 5 – горох, 4 – капусту и морковь. Те. Кто любили горох, не любил ни капусту, ни морковь. Сколько детей было в семье?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т. к. 1 ребенок любит и капусту и морковь и горох, то: 4 - 1 = 3 ребенка любят капусту и морковь 3 - 1 = 2 детей любят капусту и горох, 2 - 1 = 1 ребенок любит морковь и горох 7 - (1 + 2 + 3) = 1 ребенок любит только капусту 6 - (1 + 3 + 1) = 1 ребенок любит только морковь 5 - (1 + 2 + 1) = 1 ребенок любит только горох Т. к. мы узнали предпочтения всех детей то сложив количество этих детей получим сколько человек в семье: 1 + 3 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 10 детей. Ответ. В семье 10 детей.
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