В одной школе работают три подруги: учитель математики, учитель физики,учитель би??логии.Их фамилии- Петрова, Иванова и Семенова.У чителя математики нет ни братьев, ни сестер, и она младшая из подруг.Семенова старше учителя физ...

Математика
В одной школе работают три подруги: учитель математики, учитель физики,учитель би??логии.Их фамилии- Петрова, Иванова и Семенова.У чителя математики нет ни братьев, ни сестер, и она младшая из подруг.Семенова старше учителя физики и замужем за братом Петровой. Установите соответствие между фамилиями подруг и их профессиями.
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Гость:
Петрова биология иванова физика семенова математика
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