В одной стране, В чудной стране, Где не бывать Тебе и мне, Ботинок чёрным язы??ком С утра лакает молочко И целый день в окошко Глазком глядит картошка. Бутылка горлышком поёт, Концерты вечером даёт, найдите ...
Русский язык
В одной стране, В чудной стране, Где не бывать Тебе и мне, Ботинок чёрным язы??ком С утра лакает молочко И целый день в окошко Глазком глядит картошка. Бутылка горлышком поёт, Концерты вечером даёт, найдите в стихотворении слова с парными по звонкости-глухости согласными в середине слова. подберите к ним проверочные слова.
Ответ(ы):
Гость:
Язычком-язычок молочко-молочная окошко-окошечко картошка-картошечка горлышком- ....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какая морфема выражает только грамматические признаки слова? 1.корень 2.окончан??е 3.основа 4.суффикс
Математика
Другие предметы
Русский язык
В каких случаях ь показатель мягкости,а в каких разделительный:обезьяна, вьюнок, письмо, компьютер, мультфильм, календарь, друзья, альбом