В одной стране, В чудной стране, Где не бывать Тебе и мне, Ботинок чёрным язы??ком С утра лакает молочко И целый день в окошко Глазком глядит картошка. Бутылка горлышком поёт, Концерты вечером даёт, найдите ...

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В одной стране, В чудной стране, Где не бывать Тебе и мне, Ботинок чёрным язы??ком С утра лакает молочко И целый день в окошко Глазком глядит картошка. Бутылка горлышком поёт, Концерты вечером даёт, найдите в стихотворении слова с парными по звонкости-глухости согласными в середине слова. подберите к ним проверочные слова.

Автор: Гость