В одной теплице площадью 350 м ( в кубе ) С каждого квадратного метра получили по 26 кг овощей, а в другой теплице площадью 420 м ( в кубе ) С каждого квадратного метра - по 38 кг овощей. Сколько килограммов овощей получили в д...

Математика
В одной теплице площадью 350 м ( в кубе ) С каждого квадратного метра получили по 26 кг овощей, а в другой теплице площадью 420 м ( в кубе ) С каждого квадратного метра - по 38 кг овощей. Сколько килограммов овощей получили в двух теплицах?
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