В одной теплице площадью 350 м ( в кубе ) С каждого квадратного метра получили по 26 кг овощей, а в другой теплице площадью 420 м ( в кубе ) С каждого квадратного метра - по 38 кг овощей. Сколько килограммов овощей получили в д...
Математика
В одной теплице площадью 350 м ( в кубе ) С каждого квадратного метра получили по 26 кг овощей, а в другой теплице площадью 420 м ( в кубе ) С каждого квадратного метра - по 38 кг овощей. Сколько килограммов овощей получили в двух теплицах?
Ответ(ы):
Гость:
Вдсбвчсбьсвьчбчч ставтвтчь ТВЦ в. Ся. З
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На уроке физкультуры дети бегали на дистанции 100 метров.Игорь пробежал дистанцию ??а 16 секунд,а Сергей за 18 секунд,у кого из ребят скорость боль...
Математика