В одном ауле А умножить 100 плюс б умножить 10 плюс 5 телефонов а в другом - 100 умножить 100 плюс 2 умножить 10 плюс 4 телефонов можно ли их соединить проводами так чтобы каждый телефон 1 аула был соединен с каждым телефоном д...

Математика

В одном ауле А умножить 100 плюс б умножить 10 плюс 5 телефонов а в другом - 100 умножить 100 плюс 2 умножить 10 плюс 4 телефонов можно ли их соединить проводами так чтобы каждый телефон 1 аула был соединен с каждым телефоном другого

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