В одном ауле А умножить 100 плюс б умножить 10 плюс 5 телефонов а в другом - 100 умножить 100 плюс 2 умножить 10 плюс 4 телефонов можно ли их соединить проводами так чтобы каждый телефон 1 аула был соединен с каждым телефоном д...

Математика
В одном ауле А умножить 100 плюс б умножить 10 плюс 5 телефонов а в другом - 100 умножить 100 плюс 2 умножить 10 плюс 4 телефонов можно ли их соединить проводами так чтобы каждый телефон 1 аула был соединен с каждым телефоном другого
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет. нельзя соденить. а+б+5 100+2+4
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