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В одном доме 10 кв.Это в5 раз меньше.чем в другом.сколько кв.в этих 2 домов?
В одном доме 10 кв.Это в5 раз меньше.чем в другом.сколько кв.в этих 2 домов?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
В одном доме-10 во втором 10*5=50 в двух домах 50+10=60.
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