В одном доме 10 кв.Это в5 раз меньше.чем в другом.сколько кв.в этих 2 домов?

В одном доме 10 кв.Это в5 раз меньше.чем в другом.сколько кв.в этих 2 домов?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
В одном доме-10 во втором 10*5=50 в двух домах 50+10=60.
Похожие вопросы