В одном из изолированных поселений итальянских переселенцев талассемия ( анемия Кули ) наследуется как не полностью доминантный аутосомный признак. У гомозигот заболевание зак анчивается смертельным исходом в 90- 95% ...
В одном из изолированных поселений итальянских переселенцев талассемия ( анемия Кули ) наследуется как не полностью доминантный аутосомный признак. У гомозигот заболевание зак анчивается смертельным исходом в 90- 95% случаев, у гетерозигот анемия Кули проходит в относительно легкой форме. Какова вероятность рождения здоровых детей в семье, где оба родителя страдают легкой формой талассемии? Определите число гетерозигот в популяции, если из 26 000 новорожденных 11 погибли от талассемии.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Аа - лёгкая форма АА - летально аа - норма Аа х Аа = Аа Аа АА аа, значит вероятность 25%