В одном из изолированных поселений итальянских переселенцев талассемия ( анемия Кули ) наследуется как не полностью доминантный аутосомный признак. У гомозигот заболевание зак анчивается смертельным исходом в 90- 95% случаев, у гетерозигот анемия Кули проходит в относительно легкой форме. Какова вероятность рождения здоровых детей в семье, где оба родителя страдают легкой формой талассемии? Определите число гетерозигот в популяции, если из 26 000 новорожденных 11 погибли от талассемии.