В одном из сообщающихся сосудов находится вода, а в другом - керосин. высота слоя в??ды - 20см. какова высота слоя керосина

Физика

В одном из сообщающихся сосудов находится вода, а в другом - керосин. высота слоя в??ды - 20см. какова высота слоя керосина

Автор: Гость