В одном из сообщающихся сосудов находится вода, а в другом - керосин. высота слоя в??ды - 20см. какова высота слоя керосина
Физика
В одном из сообщающихся сосудов находится вода, а в другом - керосин. высота слоя в??ды - 20см. какова высота слоя керосина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
раздели на удельный вес керосина.
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