В одном из своих законов Солон запретил продавать хлеб за границу . Предположите для кого был выгоден этот закон. Против кого направлен?
История
В одном из своих законов Солон запретил продавать хлеб за границу . Предположите для кого был выгоден этот закон. Против кого направлен?
Ответ(ы):
Гость:
Выгоден для Америки против ее самой же
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