В одном из своих законов Солон запретил продавать хлеб за границу . Предположите для кого был выгоден этот закон. Против кого направлен?

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В одном из своих законов Солон запретил продавать хлеб за границу . Предположите для кого был выгоден этот закон. Против кого направлен?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Выгоден для Америки против ее самой же
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