В одном из своих законов Солон запретил продавать хлеб за границу . Предположите для кого был выгоден этот закон. Против кого направлен?

История

В одном из своих законов Солон запретил продавать хлеб за границу . Предположите для кого был выгоден этот закон. Против кого направлен?

Автор: Гость