В одном контейнере было в 3 раза больше угля,чем в другом. когда из 1 контейнера пересыпали 300 кг угля во 2 контейнер то масса угля в 1 контейнере составила 60% массы угля 2 контейнера. сколько массы угля было в каж...

Разное
В одном контейнере было в 3 раза больше угля,чем в другом. когда из 1 контейнера пересыпали 300 кг угля во 2 контейнер то масса угля в 1 контейнере составила 60% массы угля 2 контейнера. сколько массы угля было в каждом контейнере сначала?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2-x (3x-300)+0,4x=x+300 3,4x-x=300+300 2,4x=600:2,4 x=250( кг)-2 контейнер 250*3=750(кг)
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