В одном контейнере было в 3 раза больше угля,чем в другом. когда из 1 контейнера пересыпали 300 кг угля во 2 контейнер то масса угля в 1 контейнере составила 60% массы угля 2 контейнера. сколько массы угля было в каж...

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В одном контейнере было в 3 раза больше угля,чем в другом. когда из 1 контейнера пересыпали 300 кг угля во 2 контейнер то масса угля в 1 контейнере составила 60% массы угля 2 контейнера. сколько массы угля было в каждом контейнере сначала?

Автор: Гость