В одном пакете 3 яблока и 10 слив, а в другом 3 таких же яблока и 15 слив. Масса первого пакета 500г , а масса другого 600г . Сколько весит 1 слива?

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В одном пакете 3 яблока и 10 слив, а в другом 3 таких же яблока и 15 слив. Масса первого пакета 500г , а масса другого 600г . Сколько весит 1 слива?

Автор: Гость