В одном провинциальном городе 4 ноября прошли выборы в местный парламент,в которы?? участвовали все жители.Все голосовавшие за партию"Осел" уважают ее лидера. Среди голосовавших за другие партии 80процентов не любят и не уважаю...

Математика
В одном провинциальном городе 4 ноября прошли выборы в местный парламент,в которы?? участвовали все жители.Все голосовавшие за партию"Осел" уважают ее лидера. Среди голосовавших за другие партии 80процентов не любят и не уважают его.Сколько процентов голосов набрала партия "Осел" на выборах, если ровно 36 процентов жителей уважают лидера партии "Осел"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
..............80%-36%=44%............
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