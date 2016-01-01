В одном рулоне 27м ткани. это на 8м меньше чем во втором рулоне. в третьем рулоне на 5 м ткани больше чем во втом рулоне сколько метров ткани в 3 рулонах?
Математика
В одном рулоне 27м ткани. это на 8м меньше чем во втором рулоне. в третьем рулоне на 5 м ткани больше чем во втом рулоне сколько метров ткани в 3 рулонах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)27+8=35(м)-во втором рулоне 2)35+5=40(м)-в третьем рулоне 3)27+35+40=102(м)-в трех рулонах Ответ:102 метра
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