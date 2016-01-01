В одном рулоне 27м ткани. это на 8м меньше чем во втором рулоне. в третьем рулоне на 5 м ткани больше чем во втом рулоне сколько метров ткани в 3 рулонах?

Математика

В одном рулоне 27м ткани. это на 8м меньше чем во втором рулоне. в третьем рулоне на 5 м ткани больше чем во втом рулоне сколько метров ткани в 3 рулонах?

Автор: Гость