В одном саду росли 12 яблонь и груш. В другом саду росли 50 деревьев, из которых 14 гр??ш, а остальные яблони.Сколько всего яблонь и сколько груш в обоих садах Каких деревьев больше и на сколько Какие еще вопросы можно постави...

Математика

В одном саду росли 12 яблонь и груш. В другом саду росли 50 деревьев, из которых 14 гр??ш, а остальные яблони.Сколько всего яблонь и сколько груш в обоих садах Каких деревьев больше и на сколько Какие еще вопросы можно поставить к этой задаче Помогите плиз

Автор: Гость