В одном саду росли 12 яблонь и груш. В другом саду росли 50 деревьев, из которых 14 гр??ш, а остальные яблони.Сколько всего яблонь и сколько груш в обоих садах Каких деревьев больше и на сколько Какие еще вопросы можно постави...
Математика
В одном саду росли 12 яблонь и груш. В другом саду росли 50 деревьев, из которых 14 гр??ш, а остальные яблони.Сколько всего яблонь и сколько груш в обоих садах Каких деревьев больше и на сколько Какие еще вопросы можно поставить к этой задаче Помогите плиз
Ответ(ы):
Гость:
50-14=36(я) 12+36=48(я) 12+14=26(г) 48-26=22(больше) Ответ: 48 всего яблонь.26 всего груш. На 22 яблони больше.
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