В одном вндре 12 л воды В другом 8 лСколько литров надо перелить из однлго ведра в другое чтобы воды в ведрах стало поровну

Математика
В одном вндре 12 л воды В другом 8 лСколько литров надо перелить из однлго ведра в другое чтобы воды в ведрах стало поровну
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 12+8=20(л)-всего 2) 20:2=10(л)
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