В одном вндре 12 л воды В другом 8 лСколько литров надо перелить из однлго ведра в другое чтобы воды в ведрах стало поровну

Математика

В одном вндре 12 л воды В другом 8 лСколько литров надо перелить из однлго ведра в другое чтобы воды в ведрах стало поровну

Автор: Гость