В одном вндре 12 л воды В другом 8 лСколько литров надо перелить из однлго ведра в другое чтобы воды в ведрах стало поровну
Математика
В одном вндре 12 л воды В другом 8 лСколько литров надо перелить из однлго ведра в другое чтобы воды в ведрах стало поровну
Ответ(ы):
Гость:
1) 12+8=20(л)-всего 2) 20:2=10(л)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Геометрия
Найдите ∠ С треугольника АВС, если ВС=а, АС=b, а его площадь равна S. Решите эту задачу, если а=12, b=5√3, S=45
Математика