В одному ящику 45 кг. картопли а в другому на 17 килограмив менше .Скилики килограмив картопли у двох ящиках разом?
Математика
В одному ящику 45 кг. картопли а в другому на 17 килограмив менше .Скилики килограмив картопли у двох ящиках разом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45*17=765 картопли в двоих ящиках
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