В одному ящику 45 кг. картопли а в другому на 17 килограмив менше .Скилики килограмив картопли у двох ящиках разом?

Математика

В одному ящику 45 кг. картопли а в другому на 17 килограмив менше .Скилики килограмив картопли у двох ящиках разом?

Автор: Гость