В одному ланцюзі ДНК кількість аденіну становить 16 %, тиміну - 34%, гуаніну - 24%, цитозину - 26%. Користуючись правилом Чаргаффа, визначте відсотковий вміст нуклеотидів у ці лій молекулі ДНК.
Разное
В одному ланцюзі ДНК кількість аденіну становить 16 %, тиміну - 34%, гуаніну - 24%, цитозину - 26%. Користуючись правилом Чаргаффа, визначте відсотковий вміст нуклеотидів у ці лій молекулі ДНК.
Ответ(ы):
Гость:
Дано: 16%-Аденина 34%-Тимина 24%-Гуанина 26%-Цитозина По правилу Чаргаффа: А=Т, Ц=Г . А+Г=Т+Ц А(16%)=Т(16%) Т(34%)-А(34%) Это процентарное кол-во нуклеотидов во 2 цепи. Ц(26%)=Г(26%) Г(24%)=Ц(24%) Так как,А+Г=Т+Ц,подставим 16%+24%=34%+26% 50%=50% Мы знаем,что ДНК состоит из 2 цепей 50%/2=25%-содержание в целой молекуле.
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