В однородном магнитном поле индукция 0,1Тл находится прямоугольная рамка с подвижной стороной ,длина которой l=20 определите ЭДС индукции ,возникающей в рамке,если ее подвижна я сторона перемещается перпендикулярно ли...
В однородном магнитном поле индукция 0,1Тл находится прямоугольная рамка с подвижной стороной ,длина которой l=20 определите ЭДС индукции ,возникающей в рамке,если ее подвижна я сторона перемещается перпендикулярно линиям магнитной индукции со скоростью 5 м/c
Ответ(ы):
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l20м: eBvl0.1*5*2010B l20см: eBvl0.1*5*0.20.1B