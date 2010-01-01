В однородном магнитном поле индукция 0,1Тл находится прямоугольная рамка с подвижной стороной ,длина которой l=20 определите ЭДС индукции ,возникающей в рамке,если ее подвижна я сторона перемещается перпендикулярно ли...

В однородном магнитном поле индукция 0,1Тл находится прямоугольная рамка с подвижной стороной ,длина которой l=20 определите ЭДС индукции ,возникающей в рамке,если ее подвижна я сторона перемещается перпендикулярно линиям магнитной индукции со скоростью 5 м/c