В одной из школ города обучается 980 школьников. Известно, что мальчики составляют не менее 32% от числа учеников школы. Какое наибольшее количество д евочек может быть в этой школе? ПОДРОБНО, ПОЖАЛУЙСТА
В одной из школ города обучается 980 школьников. Известно, что мальчики составляют не менее 32% от числа учеников школы. Какое наибольшее количество д евочек может быть в этой школе? ПОДРОБНО, ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) узнаем сколько приходится на 1 %, если известно что на 100% приходится 980 учеников 980/100%=9,8 2) известно что мальчиков не менее 32% это будет 9,8*32%=313 человек 3) 980-313= 667 девочек