В одной из школ города обучается 980 школьников. Известно, что мальчики составляют не менее 32% от числа учеников школы. Какое наибольшее количество д евочек может быть в этой школе? ПОДРОБНО, ПОЖАЛУЙСТА

В одной из школ города обучается 980 школьников. Известно, что мальчики составляют не менее 32% от числа учеников школы. Какое наибольшее количество д евочек может быть в этой школе? ПОДРОБНО, ПОЖАЛУЙСТА

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1)  узнаем сколько приходится на 1 %, если известно что на 100% приходится   980 учеников     980/100%=9,8  2) известно что мальчиков не менее 32% это будет 9,8*32%=313 человек 3) 980-313= 667 девочек
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