В одной руке у тани было8 орехов а в другой на 2 ореха меньше. поставить вопрос так чтобы задача решалась двумя действиями. реши эту задачу

В правой руке у Тани было 8 орехов, а в левой руке на 2 ореха меньше. Сколько орехов было у Тани в обеих руках? Решение 1) 8-2=6(орехов)-В левой руке. 2)8+6=14(орехов)-В правой руке. Ответ:У Тани в руках было 14 орехов.