В одной теплице собрали 38 килограмм помидоров другой 50 сети помидоры разложили в ящики по 8 килограмм сколько таких ящиков потребовалось изменить числа так чтобы задача реша лась двумя способами
Математика
В одной теплице собрали 38 килограмм помидоров другой 50 сети помидоры разложили в ящики по 8 килограмм сколько таких ящиков потребовалось изменить числа так чтобы задача реша лась двумя способами
Ответ(ы):
Гость:
1) 38 + 50 = 88 (кг) - собрали с двух теплиц 2) 88 : 8 = 11 (ящ.) - потребовалось Ответ: 11 ящиков В одной теплице собрали 40 кг помидоров,в другой 32 кг.Все эти помидоры разложили в ящики,по 8 кг в каждый. Сколько таких ящиков потребовалось? 1 способ 1) 40 + 32 = 72 (кг) - собрали с двух теплиц 2) 72 : 8 = 9 (ящ.) - потребовалось Ответ: 11 ящиков 2 способ 1) 40 : 8 = 5 (ящ.) - потребовалось для первой теплицы 2) 32 : 8 = 4 (ящ.) - потребовалось для второй теплицы 3) 5 + 4 = 9 (ящ.) - потребовалось для двух теплиц Ответ: 9 ящиков.
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