В одной теплицы собрали 38 кг помидоров, а в другой 50 кг . Все эти помидоры разложили в ящики, по 8 кг в каждый. Сколько таких ящиков потребовалось? Измени числа так чтобы за дача решалась двумя способами. Сравни эти...

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В одной теплицы собрали 38 кг помидоров, а в другой 50 кг . Все эти помидоры разложили в ящики, по 8 кг в каждый. Сколько таких ящиков потребовалось? Измени числа так чтобы за дача решалась двумя способами. Сравни эти спосабы решения.

Автор: Гость