В одну мензурку налили 0.5 л. воды,в другую 100 кубических сантиметров.Уровень воды в большей мензурке 20см. а в маленькой 15 см,Во сколько раз площадь дна первой мензурки бол ьше второй мензурки Помогите плиииз :)