В одну школу привезли 252 кг помидоров, во вторую-324 кг.В первую школу привезли на 6 я??иков меньше. Сколько ящиков помидоров привезли в каждую школу?
Математика
В одну школу привезли 252 кг помидоров, во вторую-324 кг.В первую школу привезли на 6 я??иков меньше. Сколько ящиков помидоров привезли в каждую школу?
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