В одну школу привезли 252 кг помидоров, во вторую-324 кг.В первую школу привезли на 6 я??иков меньше. Сколько ящиков помидоров привезли в каждую школу?

Математика

В одну школу привезли 252 кг помидоров, во вторую-324 кг.В первую школу привезли на 6 я??иков меньше. Сколько ящиков помидоров привезли в каждую школу?

Автор: Гость