В окружности, в которую вписана трапеция с основаниями 30 и 40 см, проведен диаметр, перпендикулярный к основаниям трапеции. Часть этого диаметра, рас положенная вне трапеции между большим основание и окружностью, сос...

В окружности, в которую вписана трапеция с основаниями 30 и 40 см, проведен диаметр, перпендикулярный к основаниям трапеции. Часть этого диаметра, рас положенная вне трапеции между большим основание и окружностью, составляет 4/5 его длины. Найдите высоту трапеции.