В окружности, в которую вписана трапеция с основаниями 30 и 40 см, проведен диаметр, перпендикулярный к основаниям трапеции. Часть этого диаметра, рас положенная вне трапеции между большим основание и окружностью, сос...
В окружности, в которую вписана трапеция с основаниями 30 и 40 см, проведен диаметр, перпендикулярный к основаниям трапеции. Часть этого диаметра, рас положенная вне трапеции между большим основание и окружностью, составляет 4/5 его длины. Найдите высоту трапеции.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
http://znanija.com/task/11257426 уже решали ее)