В окружности с центром в точке о проведены хорды АВ,ВD,АС,СD.Угол ВАС равен 30 градус??в.Найдите угол СDВ

Геометрия

В окружности с центром в точке о проведены хорды АВ,ВD,АС,СD.Угол ВАС равен 30 градус??в.Найдите угол СDВ

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