В олимпиаде по математике участвовали ученики 8 классов, по 4 ученика иж каждого. Сколько учеников участвовало в олимпиаде по математике. Надо составить обратную задачу
Математика
В олимпиаде по математике участвовали ученики 8 классов, по 4 ученика иж каждого. Сколько учеников участвовало в олимпиаде по математике. Надо составить обратную задачу
Ответ(ы):
Гость:
Классов-8 шт Учеников-?шт,по 4 8:4=2(шт)-учеников
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