В олимпиаде по математике участвовали ученики 8 классов, по 4 ученика иж каждого. Сколько учеников участвовало в олимпиаде по математике. Надо составить обратную задачу

Математика

В олимпиаде по математике участвовали ученики 8 классов, по 4 ученика иж каждого. Сколько учеников участвовало в олимпиаде по математике. Надо составить обратную задачу

Автор: Гость