В олимпиаде по математике участвовали ученики 8 классов, по 4 ученика иж каждого. Сколько учеников участвовало в олимпиаде по математике. Надо составить обратную задачу

Математика
В олимпиаде по математике участвовали ученики 8 классов, по 4 ученика иж каждого. Сколько учеников участвовало в олимпиаде по математике. Надо составить обратную задачу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Классов-8 шт Учеников-?шт,по 4 8:4=2(шт)-учеников
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Сколько семядолий в апельсине,мандарине,лимоне,яблоке и винограде?
Ответить
Математика
Сколько будео 2x•280y
Ответить
Математика
Шамаларды мыдытара дейін дгелектеп мы есебімен жазу керек 6995 м, 2219 км, 40 076 км, 8848 м
Ответить
Математика
На путь по течению реки моторная лодка затратила 3 часа.Найдите сколько времени t часов потребуется лодке на обратный путь если скорость течения ре...
Ответить
Математика
В куске было 60 м материи сначала от него отрезали 8м а затем в 2 раза больше сколько метров материи осталось в куске
Ответить
Алгебра
Найдите D(f)- область определения функции:
Ответить
История
Как древние люди добывали пищу и огонь
Ответить
Информатика
Java Улитка ползёт по вертикальному шесту высотой h метров, поднимаясь за день на a метров, а за ночь спускаясь на b метров. На какой день улитка д...
Ответить
Обществознание
Помогите написать ЭССЭ на тему "Права человека в современном мире" спасибо большое)))
Ответить
Математика
В 1 день вспахано 180 гектар во второй день -80% от 1 дня а третий день -11 двенадцатых от 2-ого дня сколько гектаров вспахано за 3 дня? ...
Ответить