В опытах Штерна налёт серебра при покоящемся приборе получается в виде узкой полоски, а при вращающемся приборе - несколько размыт. На что это указывает?
Физика
В опытах Штерна налёт серебра при покоящемся приборе получается в виде узкой полоски, а при вращающемся приборе - несколько размыт. На что это указывает?
Ответ(ы):
Гость:
Размытая полоска в опыте Штерна указывает на то что скорость молекул серебра которые достигают внутренней поверхности большего цилиндра разная
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