В опытах Штерна налёт серебра при покоящемся приборе получается в виде узкой полоски, а при вращающемся приборе - несколько размыт. На что это указывает?

Физика

В опытах Штерна налёт серебра при покоящемся приборе получается в виде узкой полоски, а при вращающемся приборе - несколько размыт. На что это указывает?

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