В оранжерее срезали красные и желтые тюльпаны из красных тюльпанов срезали 45 это ??а 5 тюльпанов меньше чем желтых сколько желтых тюльпанов срезали

Математика

В оранжерее срезали красные и желтые тюльпаны из красных тюльпанов срезали 45 это ??а 5 тюльпанов меньше чем желтых сколько желтых тюльпанов срезали

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