В оранжерее срезали красные и желтые тюльпаны из красных тюльпанов срезали 45 это ??а 5 тюльпанов меньше чем желтых сколько желтых тюльпанов срезали
Математика
В оранжерее срезали красные и желтые тюльпаны из красных тюльпанов срезали 45 это ??а 5 тюльпанов меньше чем желтых сколько желтых тюльпанов срезали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 45+5=50 Ответ: Желтых срезали 50!!
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