В организме человека 5л крови ,плотность которой составляет 1,05 г/мл сколько граммов железа и гемо-глабина содержится в крови ,если массовая доля гемо-глабина составляет 12 % ,а массовая доля железа в гемо-глабине - 5 %
Химия
В организме человека 5л крови ,плотность которой составляет 1,05 г/мл сколько граммов железа и гемо-глабина содержится в крови ,если массовая доля гемо-глабина составляет 12 % ,а массовая доля железа в гемо-глабине - 5 %
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5000мл*1,05г/мл=5250г крови 5250/100*12%=630г гемоглобина 630/100*5=31,5г железа
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