В организме человека 5л крови ,плотность которой составляет 1,05 г/мл сколько граммов железа и гемо-глабина содержится в крови ,если массовая доля гемо-глабина составляет 12 % ,а массовая доля железа в гемо-глабине - 5 %

Химия

В организме человека 5л крови ,плотность которой составляет 1,05 г/мл сколько граммов железа и гемо-глабина содержится в крови ,если массовая доля гемо-глабина составляет 12 % ,а массовая доля железа в гемо-глабине - 5 %

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