В основании пирамиды MABC лежит прямоугольный треугольник ABC,С=90.Ребро MA перпенидкулярно плоскости ABC. Найдите площадь полной поверхности пирамиды ,если MA=12,MB=13,MC=4корень(10). 1)10(6+корень(6)) 2)16 3)18корень(10) 4)6(10+корень(10)) Нашел AB = 5 AC = 4 BC = 3 S(осн) = 6 S(бок) = (12*а)/2 апофема,как я понимаю равна MA,но с ответом не сходится.