В основании пирамиды лежит прямоугольник, площадь которого равна S;боковые ребра ??ирамиды равны и образуют с плоскостью основания угол 45 градусов. угол между диагоналями основания равен 60 градусов. найдите объем пирамиды!

Гость: Гость:

1) т.к. ребра равны, высота пирамиды будет начинаться (или заканчиваться) в точке пересечения диагоналей основания. 2) т.к. угол между боковыми ребрами и основанием 45°, значит угол между высотой и ребрами тоже 45°, значит высота h = половине диагонали d. h=d/2. 3) надо выразить высоту h через диагональ d, а для этого d выразить через площадь основания S. Для этого есть формула площади прямоугольника через длину диагоналей и угол между ними. Далее по рисунку.