В основании пирамиды лежит прямоугольный треугольник с гипотенузой "с". Каждое бо??овое ребро образует с плоскостью основания угол "фи". Найдите высоту пирамиды
Геометрия
В основании пирамиды лежит прямоугольный треугольник с гипотенузой "с". Каждое бо??овое ребро образует с плоскостью основания угол "фи". Найдите высоту пирамиды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все ребра наклонены под одинаковым углом к основанию поэтому основание высоты пирамиды - это центр окружности, описаной около треуголника то есть = точка О- средина гипотенузы АВ Рассмотрим треуг АОД д- вершина пирамиды в нем угол О=90 АО= 1/2 * на с угол А равен фи тангенс ФИ = отношению ДО к АО ДО= 1/2 * С * тангенс фи
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