В основании пирамиды лежит трапеция. В каком соотношении сечение делит ребро МС? Полный текст во вложении.
Геометрия
В основании пирамиды лежит трапеция. В каком соотношении сечение делит ребро МС? Полный текст во вложении.
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