В основании пирамиды лежит трапеция. В каком соотношении сечение делит ребро МС? Полный текст во вложении.

Геометрия

В основании пирамиды лежит трапеция. В каком соотношении сечение делит ребро МС? Полный текст во вложении.

Автор: Гость