В основе этой сказки С. Маршака лежит произведение смеховой литературы 17 века. А) Мистер Твистер В) сказка про двух лодырей С) Кошкин дом D) вот такой рассеянный

История

В основе этой сказки С. Маршака лежит произведение смеховой литературы 17 века. А) Мистер Твистер В) сказка про двух лодырей С) Кошкин дом D) вот такой рассеянный

Автор: Гость