В основе этой сказки С. Маршака лежит произведение смеховой литературы 17 века. А) Мистер Твистер В) сказка про двух лодырей С) Кошкин дом D) вот такой рассеянный
История
В основе этой сказки С. Маршака лежит произведение смеховой литературы 17 века. А) Мистер Твистер В) сказка про двух лодырей С) Кошкин дом D) вот такой рассеянный
Ответ(ы):
Гость:
D) вот такой рассеянный
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