В освоении севера Европы и Азии приняли участие: Дежнёв Беринг Никитин Москвитин Чириков Атласов 3 правильных ответа. Помогите!!! Срочно!!!
География
В освоении севера Европы и Азии приняли участие: Дежнёв Беринг Никитин Москвитин Чириков Атласов 3 правильных ответа. Помогите!!! Срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Москвитин, Дежнев и Атласов.
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