В (от)логих, почти г_ризонтальных лучах утре(н,нн)его солнца заг_раются капли росы. ??сли сказать, что в каждой капле г_рит (по)солнцу, значит (ни)чего (не)сказать (о)св_ркании росного утра.Можно, конечно, с тщательностью выпис...

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В (от)логих, почти г_ризонтальных лучах утре(н,нн)его солнца заг_раются капли росы. ??сли сказать, что в каждой капле г_рит (по)солнцу, значит (ни)чего (не)сказать (о)св_ркании росного утра.Можно, конечно, с тщательностью выписать, как одни капли м_рцают глубокой зеленью, другие — чисто кровавого цвета, третьи — матово светятся; (из)нутри, четвёртые - (молочно)голубые, пятые — белые, как молоко, но просвече(н,нн)ые огне(н,нн)ой искоркой. Можно написать, как это (разно)цветное г_рение сочетается с синевой, желтизной, розоватостью, лиловостью и белизной луговых цветов и как луговые цветы, просвече(н,нн)ые солнцем, к_дают свои цветные тени, свою синеву или желтизну на бл_жайшие капельки хрустальной влаги и заставляют их быть то синими, то жёлтыми. 2) Обозначьте корни с чередующимися гласными. объясните их написание.3) Прочитайте текст вслух, соблюдая правильную интонацию. какова его основная мысль? какими средствами языковой выразительности пользуется автор?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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