В овощной магазин завезли 30кг яблок, общей стоимостью 90рублей. Сколько будет стои??ь 1кг яблок? 90/30=3 рубля.
Математика
В овощной магазин завезли 30кг яблок, общей стоимостью 90рублей. Сколько будет стои??ь 1кг яблок? 90/30=3 рубля.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90:30=3р стоит один кг яблок
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