В овощной магазин завезли 30кг яблок, общей стоимостью 90рублей. Сколько будет стои??ь 1кг яблок? 90/30=3 рубля.

Математика

В овощной магазин завезли 30кг яблок, общей стоимостью 90рублей. Сколько будет стои??ь 1кг яблок? 90/30=3 рубля.

Автор: Гость