В озоне потухнет тлеющая лучина? а в веселящем газе, а в аммиаке? а в парах Азотной кислоты? а В СЕРНИСТОМ ГАЗЕ? а В КИСЛОРОДЕ?

Химия
В озоне потухнет тлеющая лучина? а в веселящем газе, а в аммиаке? а в парах Азотной кислоты? а В СЕРНИСТОМ ГАЗЕ? а В КИСЛОРОДЕ?
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Гость:
В озоне и кислороде - нет
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