В озоне потухнет тлеющая лучина? а в веселящем газе, а в аммиаке? а в парах Азотной кислоты? а В СЕРНИСТОМ ГАЗЕ? а В КИСЛОРОДЕ?

Химия

В озоне потухнет тлеющая лучина? а в веселящем газе, а в аммиаке? а в парах Азотной кислоты? а В СЕРНИСТОМ ГАЗЕ? а В КИСЛОРОДЕ?

Автор: Гость