В пакет положили 6 репок , а в сумку -в 3 раза больше, чем в пакет . На сколько больше репок положили в сумку, чем в пакет? Слова вопросы и действие
Математика
В пакет положили 6 репок , а в сумку -в 3 раза больше, чем в пакет . На сколько больше репок положили в сумку, чем в пакет? Слова вопросы и действие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6*3= на 18 репок больше положили в сумку,чем в пакет.Ответ:на 18 репок больше.
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