В пакет положили 6 репок , а в сумку -в 3 раза больше, чем в пакет . На сколько больше репок положили в сумку, чем в пакет? Слова вопросы и действие

Математика

В пакет положили 6 репок , а в сумку -в 3 раза больше, чем в пакет . На сколько больше репок положили в сумку, чем в пакет? Слова вопросы и действие

Автор: Гость