В паходе группа туристов 8.5ч шла пешком со скоростью 4.2 км/ч и 9.2 ч плыла по реке на плоту со скоростью 3.5 км /ч. Какое из растояний, преодалённых туристами,--по суше или по реке и на сколько километров?

Математика

В паходе группа туристов 8.5ч шла пешком со скоростью 4.2 км/ч и 9.2 ч плыла по реке на плоту со скоростью 3.5 км /ч. Какое из растояний, преодалённых туристами,--по суше или по реке и на сколько километров?

Автор: Гость