В параллелограмме ABCD диагональ BD перпендикулярна его стороне AB , отрезок DF - высота, проведённая из вершины D к стороне BC. Вычислите площадь параллелограмма, если DF= 8 см, FC= 4 см.

Геометрия

В параллелограмме ABCD диагональ BD перпендикулярна его стороне AB , отрезок DF - высота, проведённая из вершины D к стороне BC. Вычислите площадь параллелограмма, если DF= 8 см, FC= 4 см.

Автор: Гость