В параллелограмме ABCD диагональ BD перпендикулярна его стороне AB , отрезок DF - высота, проведённая из вершины D к стороне BC. Вычислите площадь параллелограмма, если DF= 8 см, FC= 4 см.
Геометрия
В параллелограмме ABCD диагональ BD перпендикулярна его стороне AB , отрезок DF - высота, проведённая из вершины D к стороне BC. Вычислите площадь параллелограмма, если DF= 8 см, FC= 4 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
FC=1/2 ВС =ВС= 8см S=8*8=64см^2
Гость:
S=a*h=BC*DF DF=DB=8 см т.к. угол ADB = углу DBC = 90 градусов Отсюда S= 8*4= 32 см^2 Ответ: площадь параллелограмма ABCD = 32 см^2
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