В параллелограмме ABCD сторона BC в 6 раз больше стороны AB. Биссектрисы углов DAB и ABC пересекают прямую CD в точках M и N соответственно. Найдите периметр параллелограмма ABCD, если MN = 22.
Геометрия
В параллелограмме ABCD сторона BC в 6 раз больше стороны AB. Биссектрисы углов DAB и ABC пересекают прямую CD в точках M и N соответственно. Найдите периметр параллелограмма ABCD, если MN = 22.
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